Haslach i. K. Herausragende Sportler gewürdigt

Die drei Goldmedaillen gingen ausschließlich an Sportler, die beständig Leistungen auf höchster Ebene vollbringen. Mit Vojtech Benedek wurde ein Sportler ausgezeichnet, der bereits zum zweiten Mal hintereinander bei den German Masters, den deutschen Meisterschaften der Veteranen in der Altersklasse von 41 bis 45 Jahren im Ringen im griechisch-römischen Stil bis 88 Kilogramm den ersten Platz erreichte und somit deutscher Meister wurde. Das zweite Gold ging an Frank Bohn. Der Trainer und Abteilungsleiter Kunstturnen des TV Haslach wurde zum dritten Mal deutscher Vizemeister im Kunstturnen der Senioren Ü 40 während des Deutschen Turnfests in Berlin. Die dritte Goldene wurde an Marc Prell vergeben. Dieser hatte mit seinem Steinstoßen über 7,95 bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Erfurt in der Altersklasse 3 den Meistertitel erreicht.