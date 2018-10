Haslach i. K. Herausforderungen klar im Blick

Bei "Wir für euch" engagieren sich Viele

Ursprünglich sei die gemeinsame Aktion "Wir für euch" nur für ein Jahr geplant gewesen, mittlerweile sei sie fester Bestandteil der Firma Benz mit vier bis fünf Projekten im Jahr. "Das wird auf jeden Fall weiter laufen, auch wenn wir keinen Preis dafür bekommen", waren sich die Geschäftsführer einig.

Für Baur stand fest, dass die nächste große Herausforderung die Gestaltung der Arbeitswelt sein wird. "Der Tagesablauf wird sich ändern, wir haben sehr viele junge Mitarbeiter mit anderen Leistungskurven als bisher gewohnt." Es gelte, als Unternehmen attraktiv zu bleiben und entsprechende Arbeitszeitmodelle zu entwickeln.

Für Boser war es ein wichtiges Signal, dass dieser Ansatz aus der Wirtschaft gespiegelt werde. "Die Arbeitszeit muss an die Realität der Menschen angepasst werden", war sie sicher. Auf ihre Nachfrage erklärte Huber das Gestalten des Wachstums im Hinblick auf weltweite Prozesse und im Kontext der Kunden-Entwicklung als künftige Herausforderung. Baur benannte das Heranbringen der Wertschöpfung in Richtung Kunden als wichtiges Ziel. Beim anschließenden Rundgang wurde die Bandbreite der belieferten Sparten deutlich, die von Windkraft über Raumfahrt bis hin zur Automobilindustrie vieles beinhaltet.

Die Haslacher Firma Benz ist im Juli dieses Jahres im Neuen Schloss in Stuttgart mit dem Mittelstandspreis "Lea" für vorbildliches soziales Engagement ausgezeichnet worden. Der Preis wird seit 2007 jährlich von den Wohlfahrtsverbänden Diakonie und Caritas sowie dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in Baden-Württemberg an kleine und mittlere Unternehmen verliehen, die sich glaubwürdig für die Gesellschaft einsetzen. Gemeinsam mit dem Haslacher "Club 82" engagieren sich die Benz-Mitarbeiter im Projekt "Wir für euch", das behinderte und nichtbehinderte Menschen im Ehrenamt zusammen bringt. In mehreren, jährlich stattfindenden Aktionen unterstützt das 2015 initiierte Projekt soziale Einrichtungen oder die Umwelt im Raum Haslach.