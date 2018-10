Haslach i. K. "Haus Waldhof" macht Probleme

Die Schließung der Pflegepension "WaK – Wohnen am Kreisel" sei nicht leicht gefallen, aber der Personalmangel und die verschärften Auflagen der Landes-Heimbauverordnung hätten keine Wahl gelassen. Jetzt werden die Räume in barrierefreie Büros umgewandelt und der Publikumsverkehr aus der Sandhaas-Straße in den Kreisel verlegt.

Geschäftsführer Helmut Walther schlüsselte die Reisen, Kurse und Veranstaltungen des Clubs auf. "Wir veranstalten jedes Jahr etwa 50 Reisen, das ist die Grenze." Der Assistenzbedarf bei den Teilnehmern steige, auch der Bedarf nach Einzelzimmern. Schwimmkurse seien aufgrund der Hausacher Hallenbad-Schließung derzeit schwierig abzuhalten, im Moment werde dafür ins Hotel "Roten Bühl" auf der Heidburg ausgewichen. Jedes Jahr gebe es zwischen 80 und 100 Kurse.

Zu den beliebtesten Veranstaltungen würden nach wie vor "Immer wieder Sonntags" und Auftritte der Kastelruther Spatzen, der Amigos oder von Andrea Berg gehören.

Derzeit werde das Fortbildungsangebot zur Schulung von ehrenamtlichen Helfern ausgebaut. Außerdem werde das elektronische Lernen ausgebaut, das man als künftiges Unterstützungsangebot anerkennen lassen will.

Seitens der Lebenshilfe bedankte sich Vorsitzender Karl Burger bei "einem großartigen Partner für unsere Menschen mit Behinderung. Sie leisten eine tolle Arbeit und machen das hervorragend."

Schatzmeister Norbert Bürkle-Kaluscha informierte die Versammlung: "Weniger Spenden und geringere Beiträge von Teilnehmern, dazu außerplanmäßige Ausgaben haben gegenüber dem Vorjahr zu einem deutlich geringeren Jahresgewinn geführt." Die Vermietung des Haus Waldhof sei zwar etwas besser gelaufen, aber es müsse etwas getan werden, um als Freizeitheim attraktiv zu bleiben. Der Fachbereich "Zsamme" (Fachdienst Inklusion) habe lange Jahre Verluste eingefahren und stehe mit seinen Umsätzen nun an zweiter Stelle nach den Reisen. Der Großteil der Ausgaben seien Personalkosten in Höhe von 1,1 Millionen Euro. "Insgesamt steht der Club nicht schlecht da", befand der Schatzmeister.