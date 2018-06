Haslach i. K. Haslacher Störche werden nicht beringt

Haslach (lmk). Gerichtet war alles für das große Storchenfest am Haus der Musik. Pünktlich um 16 Uhr hatten sich auch zahlreiche Gäste eingefunden, die gespannt warteten, um das Spektakel zu verfolgen. Skeptische Blicke gab es aber schon da bei den Verantwortlichen. Angesichts der dunklen Wolken und des drückenden Wetters war dann auch schnell nach Gérard Merciers Eintreffen klar: Auf den Kirchturm, wo die vier Küken in 66 Metern Höhe aufgezogen werden, geht niemand. Alois Krafczyk und Mercier waren sich einig, dass dies zu gefährlich sei. "Es reicht, wenn auch nur ein Blitz einschlägt. Sicherheit geht vor", sagte Mercier. Während die Storchenfreunde zum Umtrunk im Haus der Musik einluden, musste Mercier noch bekannt geben, dass die Beringung der Haslacher Jungstörche ersatzlos gestrichen wurde. Bei einem möglichen Folgetermin wären die Vögel schon zu groß für die Aktion. Erfreulich aber war die Nachricht, dass es in der Ortenau dieses Jahr sehr viele Brutpaare gibt.