Haslach i. K. Haslacher sind beliebtes Fotomotiv

Haslach/Lahr. Pünktlich um 10 Uhr geht es los: Die Bürgerwehr und Bürgerinnen formieren sich und marschieren los. Angeführt vom Kommandanten Klaus Buchholz in Begleitung von Bürgermeister Philipp Saar setzt sich mit den Uniformierten und Trachtenträgerinnen eine kleine Truppe in Bewegung: Die Stadtführer Bärbel Winkler, Billy Sum-Herrmann und Herbert Rittershofer, dazu die Musiker Manfred Läufer und Walter Bührer. Auf dem Weg über das weitläufige Gelände, über die imposante Brücke bis zum Ortenaukreis-Pavillon sorgt die Gruppe für Aufsehen.

Dort angekommen, zeigt sich, dass die Stadt Haslach sich für den Tag im Zeichen der Marktstadt einiges hat einfallen lassen. Bergwerksführer Karl-Heinz Hund ist da und zeigt mit zahlreichen Mineralienfunden und dem selbst gebauten Türstock, was die Gäste im Besucherbergwerk "Segen Gottes" erwartet. Die musikalische Gestaltung des Vormittags übernehmen das Schnellinger Stimmwunder Angelina Schmid und Axel Moser. Drei große Auftritte hat die Bürgerwehr mit ihren Begleiterinnen in der Haslacher Stadttracht am Sonntag – inklusive der Abgabe eines Salutschusses, was auf dem gesamten Gelände zu hören war.

Die Trachtenträgerinnen werden immer wieder angesprochen