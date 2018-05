Haslach i. K. Haslacher siegen in Zell und qualifizieren sich für "Badische"

Elias Fischer, der sich schon im Vorfeld in Achern qualifizierte, bestätigte seine Form bei der M12, ebenfalls im Block Wurf mit 1807 Punkten. Fischer sprintete nach 75 Meter in 12,31 Sekunden ins Ziel, die 60 Meter Hürden überquerte er in 11,57 Sekunden, im Weitsprung landete er bei 3,84 Metern, die Kugel und der Diskus flogen auf 7,48 Meter sowie 21,36 Meter. Für Fischer ist laut Trainer Schmider, wenn es optimal läuft, sogar eine Platzierung unter den Besten drei möglich.

Das Gleiche gilt für Rebecca Singler, die in Zell im Block Sprint/Sprung startete und Zweite wurde. Sie hatte in Achern schon die Norm im Block Wurf geknackt, was ihr auch im Sprint/Sprung mit 2216 Punkten gelang. Nun haben die Trainer die Qual der Wahl. Sie tendieren aber eher zum Wurf, dort hat Singler eventuell auch Chancen auf den Sieg, allerdings müsste sie im Hochsprung wieder an ihre persönliche Bestleistung von 1,44 Meter herankommen, in Zell waren es zwanzig Zentimeter weniger.

Über 75 Meter stoppte die Uhr bei 10,74 Sekunden, die 60 Meter Hürden sprintete sie in 11,21 Sekunden herunter. Beim Weitsprung sprang Singler mit 4,79 Meter nahe an ihre Bestweite heran, der Speer flog auf 22,01 Meter. Tim Krüger übertraf bei den Schülern M12 im Block Lauf mit 1772 Punkten ebenfalls die Norm. Krüger, der in Zell Dritter wurde, sprintete 11,48 sowie 11,74 Sekunden über 75 Meter und die 60 Meter Hürden. Ausgeglichene Leistungen brachte er mit 4,10 Meter beim Weitsprung, 29,00 Meter mit dem 200 Gramm schweren Ball und über 800 Metern in 2:52,16 Minuten.