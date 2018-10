Haslach i. K. Haslacher Riege unter Wert geschlagen

Während Suleiman Hutkg gegen Georgios Scarpello keine Chance hatte, kam es im Schwergewicht zwischen Igor Gavrilita und Boris Illenseer zu einem ungleichen Kampf. Der Gottmadinger war 38 Kilogramm schwerer und zwei Köpfe größer. Der Haslacher kämpfte jedoch mutig und rang geschickt. Nach sechs Minuten lag er dann auch verdient nach Punkten vorne und holte für sein Team einen Zweier. Überraschend hielt Nick Allgaier gegen Florian Gavrila mit, musste sich dann jedoch dem älteren und erfahrenen ehemaligen Bundesligaringer technisch unterlegen geschlagen geben. Nur einen einzigen Wertungspunkte machte den Unterschied zwischen Josef Kempf und seinem Gegner Daniel Weh am Ende aus. Den einzigen Vierer an diesem Abend für die Hansjakobstädter holte Jonathan Eble. Schon nach zweieinhalb Minuten stand sein technischer Überlegenheitssieg gegen den gleichaltrigen Jannik Köpsel fest.

Kleine Fanschar zur Pause nicht beunruhigt

Die kleine Schar der Fans aus dem Kinzigtal war bei diesem Pausenstand von 9:6 in der gutbesuchten Sporthalle der Hegauer keinesfalls beunruhigt, standen doch noch fünf interessante Kämpfe an. Hierbei holte jedoch nur noch Timo Stiffel gegen Damian Porwol einen Punkt aufs Konto. Alle anderen Kämpfe gingen verloren, drei davon mit einem Vierer für den Gastgeber. Nicola- Nino Novovic wurde von Yan Ceaban technisch überlegen ausgekontert. Der ehemalige Haslacher Bundesligaringer und Trainer des Nendinger Bundesligisten, Volker Hirt, hatte mit dem sich tapfer wehrenden Ulrich Schultheiß mit technischer Überlegenheit keine große Mühe. Elias Merk musste gegen Martin Hirt in der ersten Hälfte auf die Schulter.