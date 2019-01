Haslach i. K. Haslacher Hirtensingen kommt auch beim 35. Mal bestens an

Die drei Frauen der Flötengruppe um Heidi Binz erfreuten mit "Divertisement melodieux" und dem Lied "Deutscher Tanz". Bei vielen der Stücke ließ es sich der ein oder andere Besucher nicht nehmen, mitzusingen. Den neu einstudierten "Andachtsjodler" brachten die Hirtensänger bravourös zu Gehör.

Nach der Geschichte "Die lustige Weihnacht" von James Krüss gingen die Hirten singend auf "Herbergsuche".

Ein Höhepunkt war der Auftritt von Michael Hagenburger, der für sein Spiel auf der Small-Pipe, einem kleinen schottischen Dudelsack, viel Applaus erntete. "Zünde an dein Feuer" spielte die Flötengruppe äußerst gefühlvoll, bevor die Sänger unter anderem das beliebte Haslacher Weihnachtslied "Oh Jesulein" anstimmten. Mit den "17 Weihnachtsglocken" neigte sich die weihnachtliche Singstunde dann dem Ende zu. Gemeinsam die Stimme erhebend verabschiedete man sich zum Schluss vom alten Jahr mit dem Weihnachtslied "Oh du fröhliche" und das begeisterte Publikum belohnte die Akteure für ihren gelungenen Auftritt mit großem Applaus. Die leckeren "Duweschnecke", das Haslacher Gebildbrot, waren wie in jedem Jahr der Renner und schnell ausverkauft. Sie passten vorzüglich zum wärmenden Glühwein und Punsch, der von den Angehörigen der Hirtensänger und den Anwohnern angeboten wurden.

Martin Müller begleitete die Lieder gekonnt mit der Gitarre, Günter Stöhr mit seinem Fagott. Die Gesamtleitung des Hirtensingens hatten Volker Abt und Rolf Grießbaum übernommen.