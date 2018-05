Haslach i. K. Haslach wird zur Sperrzone

Nichts geht mehr in der Haslacher Innenstadt. Das Gelände um den Bayrischen Hof – oder rund um das, was nach den Abrissarbeiten von ihm übrig ist – ist weiträumig abgesperrt. Auf dem Niederhofenparkplatz neben der Stadthalle stehen einige Mitarbeiter der Sparkasse zusammen. Wenige Meter von ihnen entfernt spannt sich Flatterband quer über die Steinacher Straße. Ein lautes Zischen liegt in der Luft.