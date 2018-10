Haslach i. K. Haslach: Keine Hochburg der Romantik

Haslach. Die These lässt sich bestätigen: Waren die Ränge in der Stadtbibliothek zur ersten Auflage noch licht besetzt, muss am Freitagabend mehrmals nachbestuhlt werden. Der moderne Dichterwettstreit scheint als kulturelles Angebot in Haslach angekommen zu sein.

Dass Jung und Alt sich durch das Format gleichermaßen angesprochen fühlen, ist ebenso erfreulich. Allerdings zeigt sich hier auch eine Schwachstelle: Die fünf Talente, die sich messen, servieren teils Deftiges – ob mancher Spruch von Lukas Dystopia beispielsweise für die Ohren der jüngsten Gäste angemessen gewesen sind, sei dahin gestellt.

Der Großteil des Publikums jedenfalls lässt sich am Freitag nicht nur von Dystopia, sondern auch von Philipp Stroh, Michelle Meißner, Jonathan Dom und Maja Ottelinger mitreißen. In drei Runden tragen die fünf ihren Wettstreit aus, wobei ihre Geschichten von einer zufällig aus dem Publikum ausgewählten Jury bewertet werden.