Haslach i. K. Haslach in Hemdklunker-Hand

Die Teilnehmer am Hemdklunkerumzug sind selbstverständlich mit möglichst vielen Lärminstrumenten ausgestattet: Rätschen, Kochtopfdeckel, Klepperle, Pfeifen, Trommeln und vieles mehr. Keine Frage ist es, dass zum Hemdklunkerumzug unbedingt das lange weiße Nachthemd mit weißer Schlafmütze gehört. Die Holzbrezel ist das besondere Merkmal des Haslacher Hemdklunkers und das dazu gehörende rote Halstuch. Natürlich kann auch eine ofenfrische Brezel verwendet werden.

Spektakel beginnt am Gasthaus Kanone

Das eine Stunde dauernde Spektakel beginnt traditionell am Gasthaus Kanone. Zum Abschluss des närrischen Weckens wird dann in der "Kanone" durch die Wirtsleute Christa und Kurt Sütterlin eine leckere Narrensuppe serviert. So gestärkt zieht die große Schar in den Kindergarten und in die Schulen, bevor schließlich um 11.11 Uhr auf dem Rathaus der Rathausschlüssel gefordert wird und die Narren endgültig die Herrschaft über die Stadt antreten werden.

Auch die Kinder, welche sich am Nachmittag zum traditionellen Klepperle-Wettbewerb im Zunfthaus treffen, nehmen im Hemdklunker teil.

Wer noch keine typische Haslacher Holzbrezel besitzt, kann diese noch käuflich erwerben. Laut Informationen der Narrenzunft sind die Brezeln bei Ölmayer’s Tee- und Naturkost-Laden in der Engelstraße erhältlich.