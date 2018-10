Haslach i. K. Halsach jubelt: endlich wieder ein Erfolg

Schon in der ersten Minute hatte der bestens aufgelegte Igor Gavrilita Gästeringer Timo Dagenbach auf der Schulter – 9:9. Gegen Trainer und Siegringer Franco Kovacs ließ Timo Stiffel nach sechs Minuten nur eine 0:1-Punktniederlage zu – 9:10. Im Kampf des Abends spielte Viorel Ghita gegen Thomas Gebhardt in einem technisch hochstehenden und mitreißenden Duell sein ganzes Können aus und verfehlte am Schluss nur knapp die technische Überlegenheit – 12:10.