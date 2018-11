Haslach i. K. Große Stimmen begeistern Publikum

Peter Stöhrs Ensemble hat 450 Titel im Repertoire

Zwischen den ausgezeichneten Auftritten plauderte Moderator Philipp Moehrke immer wieder aus dem Nähkästchen und verriet: "Die Bigband Surprise hat mittlerweile 450 Titel im Repertoire. Peter Stöhr hat das gleiche Stück gleich zweimal arrangieren lassen." Das tat allerdings weder der Kunst noch der Kultur einen Abbruch. Von Whitney Houston über Frank Sinatra bis hin zu Adele gaben sich große Namen die Ehre.

Melanie Schäfer gab mit "Listen" ihr Debüt bei der großen Nacht der Stars. Mit Kemie Cee stand ein Powerbündel ohne Vergleich auf der Bühne. Dem Musikfest der Superlative verlieh Claudia Moehrke als Grand Dame der Night of Stars besondere Glanzpunkte. "Es ist ein genialer Streich des künstlerischen Magiers Peter Stöhr: Alles Material muss raus!", erklärte ihr moderierender Ehemann die Zusammenstellung.

Die Musiker der Bigband Surprise, die im Laufe des Abends registerweise vorgestellt wurden, bewiesen große Klasse. Es galt immer wieder, sich auf Neues einzustellen und den Liedern eine eigene Note zu verleihen.

Chef-Choreografin Ellen Winkler beeindruckte mit ihrer faszinierenden Interpretation der Songs, die sie entweder alleine oder im Zusammenspiel mit den Tänzerinnen des TV Haslach ausdrucksstark in Bewegungen umsetzte. Am Ende des grandiosen Abends stand fest: "Natur ist das, was schon da ist – und Kultur ist das, was man daraus macht."

Die "Night of Stars" gibt es in Haslach alle zwei Jahre. In der neunten Auflage der Großveranstaltung haben etwa 100 Menschen mitgewirkt und die Besucher zwei Abende lang fasziniert. Tragende Säule aller "Night of Stars"-Veranstaltungen ist die Bigband Surprise, die seit 1989 als Ensemble der Musikschule Offenburg/Ortenau besteht und von Peter Stöhr geleitet wird.