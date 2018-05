Haslach i. K. Große Ehre für Haslacher

Haslach/Stuttgart. Seit 1989 ist Thoma Ensemblemitglied des Staatsorchesters – zunächst als freies Mitglied, später wurde er festes Ensemblemitglied als Bratschist. Gleichzeitig ist der Kinzigtäler aber auch Komponist. Und als solcher erhielt er vom Staatsorchester den Auftrag, anlässlich des 425. Geburtstags eine Symphonie zu schreiben.

Das Ziel: Eine mit zahlreichen Zitaten gespickte "Reise" in die Vergangenheit des Orchesters. Thoma berichtet, er habe sich mit einer langen Liste von Komponisten beschäftigt, die dem Orchester verbunden waren. "Zehn von ihnen habe ich ausgesucht und von diesen nur kleine Ausschnitte und Motive verwendet." Die Abfolge sei grob chronologisch, "Hector Berlioz und Richard Wagner beispielsweise waren Zeitgenossen, ich habe aber Stücke von ihnen aus unterschiedlichen Jahren verwendet."

Der Clou an der "Dritten Kammersymphonie Op. 186" liegt in der Besetzung. Thoma wurde beauftragt, "allerhand Sonderinstrumente" einzusetzen, die sonst eher selten in einem Symphonieorchester zu hören sind. "Ich habe das für die Kollegen geschrieben, die diese exotischen Instrumente auch spielen." Und so erklingen Instrumente wie das Heckelphon (eine Art Bassoboe), das Cimbalo oder die Gitarre. Letztere beispielsweise habe ein Kollege im Repertoire, der im Orchester normalerweise Kontrabass spielt, berichtet Thoma: "Die meisten Musiker hier fahren zwei- oder dreigleisig."