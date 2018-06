Haslach i. K. Große Ehre für Haslacher Komponisten

Den Auftrag hatte Thoma vor etwa zwei Jahren bekommen. "Das Schreiben eines solchen Stücks geht relativ schnell – so in etwa fünf bis sechs Monate", erklärt er. "Vorher bin ich aber oft ein bis zwei Jahre in Gedanken damit beschäftigt."

Durch die spezielle Aufgabenstellung hat es bei diesem Stück auch ein wenig länger gedauert", bekennt er. "Es war wichtig, die ausgewählten Zitate aus den einzelnen Stücken nicht beziehungslos einzubinden. Meine eigene musikalische Sprache bildet die Grundlage, auf der die ›Zeitreise‹ einen Spannungsbogen bildet."

In vier Proben hat das Ensemble die Symphonie geprobt, die Uraufführung war vergangene Woche. Ob die Zeitreise gelungen ist? "Vom Applaus her war es sehr erfolgreich", berichtet Thoma mit ein wenig Stolz in der Stimme. "Und die Kollegen hatten großen Spaß." Dass das Konzert zum 425-jährigen Jubiläum des Staatsorchesters darüber hinaus sehr gut besucht war, freut Thoma ganz besonders.

Noch mehr freuen würde ihn, "wenn das Stück als solches überleben würde". Der Komponist, der bereits einen ähnlichen Auftrag für das 400-jährige Jubiläum des Orchesters angenommen hatte, weiß aber, dass das gerade bei Auftragsarbeiten schwierig ist.

Xaver Paul Thoma wurde 1953 in Haslach geboren. Mit fünf Jahren erhielt er seinen ersten Violinunterricht. Seit 1989 spielt er im Staatsorchester Stuttgart als freies und später festes Ensemblemitglied. Thoma ist Spross der gleichnamigen Haslacher Künstlerfamilie und wuchs im Gasthaus Zur Kanone auf. Sein Großvater war Stadtmusikdirektor Karl Thoma (1890–1978).