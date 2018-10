Haslach i. K. Große Brückenteile schweben ein

Haslach/Steinach. Mit schwerem Gerät: Der große Kran zog am Dienstagvormittag die Blicke zahlreicher Schaulustiger auf beiden Seiten der Kinzig auf sich. Jedes der drei Teile, die zusammengenommen bald Fußgänger und Fahrradfahrer über den Fluss tragen werden, wiegt 35 Tonnen.

Beim symbolischen Spatenstich für den Neubau des Stegs im Mai hatten die Bürgermeister, Gemeinde- und Ortschaftsräte beider am Bau beteiligter Kommunen gehofft, dass dieser schnell voranschreitet. Gehe alles glatt, könne die neue Brücke im November für den Fußgängerverkehr freigegeben werden, hieß es damals. Am Dienstag sah es ganz danach aus, als könnte dieser Zeitrahmen eingehalten werden. Mit der Einpassung der drei großen Brückenteile ist ein großer Teil der Arbeit geschafft.

Das Projekt verbindet die zwei Kommunen nicht nur, sondern wird auch von beiden gemeinsam realisiert. In einer "großen" Gemeinderatssitzung beider Gremien zusammen war Anfang 2016 der Beschluss gefallen, den "Bollenbacher Steg" in dieser Form zu realiseren (siehe Infokasten). Das unter den Bürgermeistern Heinz Winkler (Haslach) und Frank Edelmann (Steinach) begonnene Projekt fand auch bei deren Nachfolgern Philipp Saar (Haslach) und Nicolai Bischler (Steinach) positiven Anklang. Saar nutzte den Spatenstich dazu, den Zusammenhalt der Kommunen untereinander nach den vielen Wechseln an den Spitzenpositionen zu betonen: "Sie sehen, dass der Raumschaftsgedanke auch unter den neuen Bürgermeistern weiter bestehen bleibt", sagte er im Mai.