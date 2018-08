Haslach i. K. Goldkehlen erklingen in Haslach

Ein Abschlusskonzert am Samstag, 8. September, beendet dann den Aufenthalt der zehn talentierten Musiker in der Hansjakobstadt. Es beginnt um 20 Uhr ebenfalls im Haus der Musik, der Eintritt ist frei. "Spenden für die jungen Künstler sind selbstverständlich an diesem Abend erbeten", schreibt die Stadt.

Für zwei Gesangsstudentinnen ist die Stadt Haslach noch auf der Suche nach einer kostenlosen Übernachtungsmöglichkeit. "Wer von der Zeit von Sonntag, 2. September, bis Sonntag, 9. September, eine der Teilnehmerinnen bei sich unterbringen kann, wird gebeten, sich beim Amt für Kultur und Marketing zu melden", heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Ansprechpartnerin ist demnach Anne Schätzle beim Amt für Kultur und Marketing, die unter Telefon 07832/70 61 72 oder per E-Mail an info@haslach.de erreichbar ist.