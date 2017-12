Haslach i. K. Gewerbe sorgt für klingelnde Kasse

Aufgeschoben ist jetzt nicht aufgehoben und so steht für die Jahre 2018 und 2019 eine hohe Rücklagenentnahme von rund 3,5 Millionen Euro an, um Projekte zu realisieren. In den Jahren 2019/2020 ist außerdem eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,72 Millionen Euro geplant. Zudem mahnte Ringwald: "Gute Steuerjahre bedeuten auch immer, dass in den Folgejahren hohe Umlagen zu zahlen sind." Auch dies sollten die Räte nicht außer Acht lassen.