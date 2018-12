Haslach i. K. Ganztagsbetreuung ist gefragt

Der Gemeinderat befürwortete die Bezuschussung des Waldkindergartens in Höhe von 170 000 Euro einstimmig. Die neue Krippengruppe wird in Bezug auf den kommunalen Zuschuss den katholischen Kindergärten gleich gestellt, was die Übernahme von 72 Prozent des Defizits bedeutet. Aufgrund der prognostizierten Betriebsausgaben werden dafür im neuen Haushalt 127 000 Euro eingestellt.