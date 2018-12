Am Samstag und Sonntag veranstaltet der Jugendausschuss des SV Haslach in der Eichenbach-Sporthalle wieder Vorrundenspiele zu den Junioren Hallenbezirksmeisterschaften. Bei den A-, B-, C- und D-Junioren werden die Spiele im Futsal ausgetragen. Samstag, 15. Dezember: Ab 10 Uhr: E1-Junioren Gruppe 02: VfR Hornberg, SC Hofstetten, SV Haslach, SV Oberwolfach, SV Schapbach (Spielzeit: zehn Minuten) Ab 12 Uhr: D-Junioren Gruppe 03: FC Fischerbach, SC Kaltbrunn, SV Haslach, SG Steinach II, Offenburger FV II (Spielzeit: 15 Min.) Ab 15 Uhr: D-Junioren Gruppe 04: FC Fischerbach II, SC Lahr V, SV Mühlenbach, SG Steinach, Offenburger FV (Spielzeit: 15 Minuten) Ab 15.35 Uhr: C-Junioren Gruppe 02: SG Oberwolfach, SG Welschensteinach, SG Kirnbach II, SV Hausach (Spielzeit: 15 Minuten) Sonntag, 16. Dezember: Ab 10 Uhr: E1-Junioren Gruppe 04: DJK Welschensteinach, FC Fischerbach, SV Hausach, SV Mühlenbach, SG Wolfach (Spielzeit zehn Minuten) Ab 12 Uhr: D-Junioren Gruppe 07: FV Biberach, SV Haslach II, SV Hausach, SG Kuhbach-Reichenbach (Spielzeit: 15 Minuten) Ab 12.35 Uhr: D-Junioren Gruppe 08: SC Hofstetten, SV Hausach II, VfR Hornberg, SG Wolfach (Spielzeit: 15 Minuten) Ab 15.30 Uhr: C-Junioren Gruppe 04: SG Haslach/Fischerbach II, SG Kirnbach, SG Biberach, SG Mühlenbach, VfR Hornberg (Spielzeit: 15 Minuten)