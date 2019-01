Haslach i. K. "Für die Zukunft bestens aufgestellt"

Das 1918 gegründete Unternehmen blickt nicht nur auf eine mehr als 100-jährige Tradition und Erfolgsgeschichte zurück, es schreibt diese auch konsequent weiter. Den Wegzug des benachbarten Reisebüros ist für Karin und Heinz Daniel, die "Daniel Gesunde Schuhe" bereits in der vierten Generation führen, eine echte Chance.

"Wir sind uns mit dem Vermieter einig geworden und werden unsere Verkaufsfläche erweitern", berichtet Heinz Daniel erfreut im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Dass damit ein Leerstand vermieden wird, dürfte auch die Stadt freuen. Zumindest ist das Ehepaar Daniel sehr dankbar, dass die Zusammenarbeit mit dem Stadtbauamt bisher auch sehr reibungslos gelaufen ist. Der Bauantrag ist gestellt, nun hofft das Unternehmerehepaar, schnell den "Roten Punkt" zu erhalten.

Mit dem Durchbruch von der Engelstraße 33, wo das Schuhhaus sich befindet, zur Nummer 35, in dem bis vor kurzem das Reisebüro war, gewinnt das Orthopädie-Schuhhaus gut ein Drittel Verkaufs- und Präsentationsfläche dazu. Die Werkstatt habe genügend Platz, erklärt Heinz Daniel. Auch am Sortiment wird sich zunächst nicht viel ändern. Es sei jedoch an der Zeit für eine andere Art der Präsentation, wofür mehr Platz benötigt werde. Und: "So sind wir für die Zukunft bestens aufgestellt."