Haslach i. K. Freude über zwei neue Fahrzeuge

Große Freude

Um so größer sei die Freude, dass mit dem gespendeten Geld in Höhe von 27 000 Euro aus dem vergangenen Weihnachtsmarkt jetzt ein Kleinbus für die Tagespflege angeschafft werden kann. "Damit werden die Menschen zuhause abgeholt, in der Haslacher Tagespflege betreut und später wieder nach Hause gefahren", erklärt der Pflegedienstleiter.

Nachdem als dritte Linie für "Essen auf Rädern" seit einiger Zeit Steinacher Haushalte angefahren werden, ist auch dieses Angebot ohne passender Fahrzeuge nicht möglich. Wertvolle Unterstützung gibt es da seitens des Haslacher Roten Kreuzes, dessen Mitarbeiter täglich zwei Linien mit "Essen auf Rädern" beliefern.