Haslach i. K. Freude steckt in einem Schuhkarton

Haslach/Mittleres Kinzigtal. "Geschenke der Hoffnung" ist der passende Name des Vereins, der die Aktion ins Leben gerufen hat. Spender sind dazu aufgerufen, für bedürftige Kinder altersgerechte Geschenkpäckchen zu schnüren.

In diesem Jahr erhalten Kinder im Alter von zwei bis 14 Jahren in Georgien, Litauen, Lettland, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, der Slowakei, der Ukraine und in der Republik Moldau die Päckchen. Sie werden bis 15. November in den Annahmestellen gesammelt. Dann werden sie nach Lahr gegeben, wo die "Ausbeute" vieler verschiedener Annahmestellen gesammelt, dann nach Berlin verschickt und schlussendlich weiter in die entsprechenden Länder verteilt wird.

Jeder Schuhkarton ist für ein Kind bestimmt. "Die Spender sollten sich vorher überlegen, ob sie ein Päckchen für einen Jungen oder Mädchen zusammenstellen", sagt Silke Maier. Sie ist Ansprechpartnerin für die Aktion im Kinzigtal. Sie betont, dass die Spender sich am besten um ein liebevoll gestaltetes, kindgerechtes Päckchen bemühen sollten, anstatt mehrere abzugeben. Wichtig sei, dass die Geschenke neuwertig oder noch originalverpackt sind.