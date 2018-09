Haslach i. K. Fraktion bekommt ihren Willen nicht

Haslach. Vor der eigentlichen Wahl, die auf Antrag von Herbert Himmelsbach (SPD) geheim erfolgte, kam es während der Aussprache zu einem deutlichen Schlagabtausch zwischen den Fraktionen.

Grünen-Stadtrat Wolfgang Schmid monierte zunächst, die Beschlussvorlage der Verwaltung sei seiner Ansicht nach unzulässig. Die Gemeindeordnung sehe vor, dass der Stellvertreter aus den Reihen der Ratsmitglieder gewählt werde. Dass die Verwaltung formulierte, das Vorschlagsrecht liege bei der stärksten Fraktion – hier die CDU – wertete er als versuchte Einflussnahme. Hauptamtsleiter Adrian Ritter entgegnete, die Vorlage sei regelkonform. Himmelsbach meldete sich zu Wort und sprach zunächst beiden Kandidaten seine Wertschätzung dafür aus, dass sie sich überhaupt für dieses fordernde Amt zur Verfügung stellen wollten. Dass die Verwaltung jedoch bereits in der Vorlage den Beschluss vorschlug, Eisenmann zu wählen, bewertete er als ungeschickt.

Andreas Isenmann (CDU) verdeutlichte, dass die Vorlage nur an die gängige Praxis erinnere. Auch Saar hatte darauf hingewiesen, dass das Vorschlagsrecht in anderen Gemeinden ebenso bei der stärksten Fraktion liege. Mit dem Hinweis, dass ein Vorschlag noch lange keine Wahl bedeute, verband Isenmann den Wunsch, die Ablehnung des Kandidaten solle zumindest begründet sein. Er persönlich sei fest davon überzeugt, dass Eisenmann für das Amt geeignet sei. "Die Anzahl der Stimmen bei der Kommunalwahl sagt nichts über die Eignung für ein Amt aus", sagte er und hob damit darauf ab, dass Prinzbach zuletzt als Stimmenkönig in den Rat gewählt wurde.