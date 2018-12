Haslach i. K. Förderschüler werden Filmstars

An die Hauptdarsteller Hanna Ev, Sophia und Marc-Evan gewandt bedankte er sich: "Ihr führt uns bildlich vor Augen, wie das Leben aus eurer Perspektive funktioniert. Es ist toll, dass wir euch begleiten dürfen." Das Projekt sei konsequent umgesetzt worden. Er sei gespannt, wie es in Ton und Farbe aussehe.

Für Filmemacherin Laura Umlauff, die an der Hochschule Offenburg Medien- und Informationswesen studiert, war das Projekt gleichzeitig die Bachelor-Arbeit – und wurde mit einer 1,3 benotet.

"Es war ein spannendes Projekt mit der Schule, wir haben die Zusammenarbeit sehr genossen", betonte Umlauff. Sie sei froh und dankbar, dass die Kinder und ihre Familien Einblicke gewährt hätten; mit dem Ergebnis sei sie sehr zufrieden.

Idee entsteht in einer Sportgruppe

Die Idee zur Dokumentation sei in ihrer Sportgruppe entstanden, in der eine Lehrerin der Carl-Sandhaas-Schule ebenfalls trainiere. "Als dann die Sportgruppe der Schule zum Training kam, bin ich auf die Lehrerin zugegangen und habe gefragt, ob das Projekt für sie interessant wäre", erzählte Umlauff aus den Anfängen.

Dass ihre Bachelor-Arbeit dokumentarisch sein sollte war klar, jetzt sei sie froh, dass sie sich an den Film gewagt hätten. "Es ist das Premiere-Projekt in unsere Selbstständigkeit", erklärte dann auch Servillano Pantillo, der für die Sponsorensuche und das Marketing zuständig ist.

Aus mehr als 35 Stunden Filmmaterial sei der Dokumentarfilm "Hallo Welt" mit einer Länge von 80 Minuten entstanden. Die Vorbereitungen für die Premiere liefen auf Hochtouren, in der Carl-Sandhaas-Schule hätte man einen starken Partner.

Die Premiere des Films "Hallo Welt" ist am Freitag, 25. Januar, im Haslacher Kino Prinzbach. An der Abendkasse wird es nur wenige Karten geben, weil mit vielen geladenen Gästen gefeiert wird. Im Anschluss an die Premiere wird es eine große Party in der Stadthalle geben. Im Nachgang sind weitere Kinotermine in Haslach geplant, an denen der Film gezeigt wird.