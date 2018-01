Haslach i. K. FFH-Flächen sorgen für großen Unmut unter Landwirten

Haslachs Bürgermeister Philipp Saar befand in Sachen landwirtschaftlicher Reglementierungen: "Gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht. Wenn es eine gute Idee gibt, wird die EU-Schablone drüber gelegt und mit der Gießkanne eine Flut an Vorschriften fernab des realen Bezugs ausgeschüttet." Auflagen und bürokratische Vorgaben würden nicht gesehen. "Es weiß keiner, weil es keinen interessiert – die Leute sind einfach zu weit weg", bedauerte Saar.

Wo der Schuh konkret drückt, wurde in der Diskussion um die Anbindehaltung in kleinen Betrieben oder der FFH-Kartierung deutlich. Jürgen Neumaier verwies seitens des Landwirtschaftsamts auf die immer noch weite Verbreitung der Anbindehaltung und die mitunter gegebene Notwendigkeit. In Zusammenarbeit mit der Schwarzwaldmilch werde es eine Aktion zur Beratung von investitionswilligen Landwirten in Richtung Freilauf-Stall geben. "Es gibt ein Förderprogramm mit schlanker Antragstellung und ohne Wirtschaftlichkeitsnachweis, mit dem die Tiergerechtigkeit und die arbeitsrechtliche Situation verbessert werden soll." Wer umbauen wolle, benötige etwa das Doppelte der bisherigen Fläche, bestehende Gebäude könnten mitgenutzt werden. Karl Fix hinterfragte die Rentabilität eines Stallumbaus für Mutterkuhhaltung, wofür seitens des Amts lediglich eine schwarze Null prognostiziert wurde.

Die Kartierung der FFH-Flächen sei derzeit einsehbar, allerdings brauche es Sachkenntnis und Geduld, um auf die entsprechende Internetseite zu kommen. Im Gegensatz zu ausgewiesenen Biotop-Flächen seien FFH-Flächen kartiert und würden alle sechs Jahre überprüft. "Fürs Grünland ist das ein unangenehmes Thema, der Insekten- und Artenschwund wird ein weiteres Thema sein", informierte der Amtsvertreter.