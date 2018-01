Haslach i. K. FC Butterfly Effect löst Tornado in Haslach aus

Haslach (sdt). Wer den Butterfly Effect (Schmetterlingseffekt) am Beispiel des Wetters erklären will, stellt die Frage: "Kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Haslach auslösen?" Seit Samstag muss die Antwort lauten: "Ja, er kann." Dies erlebten zwölf andere Teams und zahlreiche Zuschauer beim 23. Silvester-Cup in Haslach hautnah.