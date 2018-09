Haslach i. K. "Es gibt hier richtig was zu tun"

"Wir freuen uns sehr, dass unser Stadtbaumeister heute mit der Arbeit beginnen kann", sagte Bürgermeister Philipp Saar beim Pressetermin am Montagmittag. Er sei sich sicher, dass die Stadt mit Hupfer in Zukunft gut aufgestellt sei. "Jetzt können wir uns wieder mit viel Schwung und voller Elan den Themen widmen, die wir in der Vakanzzeit leider nicht so intensiv bearbeitet haben, wie es nötig gewesen wäre", sagte Saar. Gerade mit Blick auf die weiterhin recht schleppend verlaufende Planung der B 33-Umfahrung bemerkte Saar, es sei von Vorteil, wenn es jemanden gebe, der "Druck machen" könne.

Wichtig sei aber auch, dass es auf einem Posten wie dem des Stadtbaumeisters Kontinuität und Ruhe gebe. "Wir haben viele verschiedene Themen – und mit Hupfer einen erfahrenen Architekten, der beide Seiten kennt", blickte Saar optimistisch nach vorn. Hupfer hat an der technischen Hochschule der Universität Karlsruhe an der Fakultät für Architektur studiert und dort seinen Abschluss als Diplom-Ingenieur gemacht. Seine Architektenkarriere begann er 1997 in Haslach beim Architekturbüro Eitel, 2011 wechselte er nach Steinach.

"Ich bin wirklich froh, dass ich jetzt loslegen kann", erklärte Hupfer. Am Morgen sei er von den Mitarbeitern im Rathaus sehr freundlich empfangen worden. Und habe schon gemerkt: "Es gibt hier richtig was zu tun." Er freue sich sehr auf die Aufgabe.