Haslach i. K. Erster Gegner ist gleich unberechenbar

Zum Start in die neue Runde 2018 in der Oberliga Südbaden am Samstag, den 8. September, empfängt der KSV Haslach mit dem KSK Furtwangen um 20.00 Uhr in der Eichenbachsporthalle einen unbequemen Gegner. Im vergangenen Jahr waren die Ergebnisse etwas verwunderlich. Denn in der Vorrunde beim Auswärtskampf nahmen die Kinzigtäler mit einem klaren 19:11-Sieg die Punkte mit nach Hause. Jedoch verloren die Hansjakobstädter in der Rückrunde auf eigener Matte knapp mit 16:18.