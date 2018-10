Haslach i. K. "Ernsthaft krank werden darf keiner"

Das "Essen auf Rädern" bietet die Awo im Kinzigtal seit mehr als 20 Jahren in Kooperation mit dem Wolfacher Brenz-Heim an. An 365 Tagen im Jahr, also auch am Wochenende und an Feiertagen, liefern Fahrer frisches Mittagessen an die Kunden aus. Wichtig ist dabei der tägliche persönliche Kontakt für die vorwiegend allein lebende Kundschaft.