Haslach i. K. Engerling-Plage macht Ernte zunichte

Zusammen mit der anhaltenden Trockenheit stünden insbesondere die Landwirte, die Vieh züchten, vor immensen Herausforderungen. Die Futterausfälle beliefen sich bereits auf 50 bis 70 Prozent. "Und durch die Engerlinge wächst jetzt gar nichts mehr." Denn sie fressen sich durch das Wurzelwerk des Grases. Dazu kommen Flurschäden durch Wildschweine und Vögel, die die Proteinlieferanten aus dem Boden graben.

Es geht nicht ohne Notschlachtungen

"Wir wissen nicht, wie wir über den Winter kommen sollen", machten die Bauern deutlich. Auf keinen Fall werde es ohne Notschlachten ausgehen, befand Müller.

Klaus Duffner berichtete, von 55 Hektar Wiese müssten bei ihm insgesamt 35 Hektar neu eingesät werden. Eine teure Maßnahme, die natürlich auch nur fruchtet, wenn die Schädlinge nicht sofort wieder aktiv werden – und es regnet.

"Wir müssen an einem Strang ziehen", wandte sich Müller an Boser als Vertreterin der Landespolitik. Aktuell fühlten die Landwirte sich völlig hilflos: Grünlandumbruch, der eigentlich eine der effektivsten Möglichkeiten im Kampf gegen die Schädlinge sei, sei förderschädlich. Auch die Aussaat anderer Gräser oder von Klee, den die Engerlinge nicht anfressen, sei aus demselben Grund nicht so einfach machbar, ergänzte Duffner. Andere Methoden wie ein Pilz, der die Engerlinge erledigt, seien in Deutschland noch nicht zugelassen.

Problem erstmals vor drei Jahren in Bayern

Und: Das Problem ist relativ neu. Erst vor drei Jahren sei es in Deutschland erstmals in Bayern aufgetaucht, so Müller. "Wir benötigen sofort fachliche und wissenschaftliche Begleitung", forderte er. "Bitte nehmen Sie uns mit, wenn es etwas Neues gibt", wandte er sich an Boser.

Die Landtagsabgeordnete gab zu, dass auch sie selbst erst vor kurzem von der Problematik erfahren habe. Ihr sei aber klar, dass die Zeit dränge. "Ich nehme das Thema mit ins Landwirtschaftsministerium", sicherte sie zu. Klären wolle sie auch, wie es mit möglichen Erstattungen der Subventionen aussehe: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine solche Situation für Sie förderschädlich ist, aber das muss geklärt werden." Zur Frage nach der Unterhaltungspflicht der FFH-Flächen wolle sie zudem den Landschaftserhaltungsverband (LEV) einbinden. In der Ortenau seien insgesamt wohl zwischen 400 und 500 Hektar betroffen, das Kinzigtal sei ein Schwerpunkt.

Info: der Junikäfer

Die Schädlinge sind Larven des Junikäfers. Diese brauchen mehrere Jahre, um sich zu entwickeln. Das Weibchen legt rund 35 Eier im Boden ab. Das erste Larvenstadium schlüpft im Juli/August und häutet sich zum zweiten Larvenstadium, welches sich zum Überwintern unterhalb der Frostgrenze aufhält. Im zweiten Jahr kommt ab Juni das dritte Larvenstadium zum Wurzelfraß nach oben und wandert zum Überwintern wieder unter die Frostgrenze. Erst im Frühjahr des dritten Jahres verpuppt sich dieses Larvenstadium, im Juni schlüpfen dann die Käfer.