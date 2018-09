Haslach i. K. Elternschule ist am Puls der Zeit

Was die diesjährigen Veranstaltungen betrifft, freut Fähndrich sich vor allem, einen Referenten mit dem Vortrag "Die Rolle der Väter in der Erziehung" gefunden zu haben. "In der Vergangenheit hat es eine große Nachfrage nach solchen Angeboten gegeben, die sich speziell an die Väter wenden", erklärt sie. Im Kinzigtal findet der Vortrag im März des kommenden Jahres in Oberwolfach statt. Auch aufgrund der hohen Nachfrage sind ein Kurs in "Life-Kinetik" und für Entspannungsübungen dabei. Letzterer startet bereits am 16. Oktober in Wolfach.

Im Rahmen des "Stärke"-Programms findet wieder ein Kurs statt, der für Alleinerziehende kostenlos ist. Bei allen Angeboten sind auch Teilnehmer von Fachschulen, Erzieher oder Tageseltern willkommen. Ein Fortbildungsnachweis wird bei Bedarf gerne ausgestellt, sagt Fähndrich.

Ehrenamtliche Helfer werden dringend gesucht

Ein Problem aber hat die Elternschule auch weiterhin: Es fehlt an Ehrenamtlichen. Diese kümmern sich für die Schule beispielsweise darum, Flyer zu verteilen, Aushänge zu machen oder für Vorträge die Schlüssel zu organisieren. Gesucht werden vor allem Helfer in Wolfach und Gengenbach. Sie erhalten einen kleinen Ausgleich. Vorträge können sie kostenlos besuchen; alle anderen Angebote der Elternschule zum halben Preis. "Ich würde mich freuen, wenn sich jemand melden würde, der die Elternschule unterstützt", so Fähndrich.

Ein abwechslungsreiches Programm hat die Awo-Elternschule wieder zusammengestellt. Es ist im Internet einsehbar; schon im Oktober geht es los. Für alle Veranstaltungen sind verbindliche Anmeldungen erforderlich.

Wie viel Zucker braucht mein Kind? Der Vortrag beginnt am Mittwoch, 10. Oktober, um 19 Uhr. Er findet in der Herlinsbachschule Wolfach statt und kostet acht Euro.

Ein Workshop Medien und Film: Kinder im Digitalen Zeitalter findet am Dienstag, 16. Oktober, im Oberwolfacher Kindergarten St. Josef von 18.30 Uhr bis 21 Uhr statt. Er kostet zwölf Euro.