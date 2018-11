Haslach (red/lmk). Auf ein Anwesen in der Haslacher Straße "In der Schmelze" hat es ein bislang unbekannter Einbrecher am Mittwoch abgesehen gehabt. Wie die Polizei mitteilt, hebelte ein unbekannter Täter dort in der Zeit zwischen 13 und 20 Uhr eine Terrassentür auf. So gelangte er über den ersten Stock in die Wohnräume des Anwesens . Diese durchsuchte der Täter nach Diebesgut und flüchtete schließlich durch eine weitere Terrassentür unerkannt. "Der verursachte Schaden dürfte sich nach bisherigen Erkenntnissen im dreistelligen Bereich bewegen", heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Demnach haben die Beamten des Polizeireviers Haslach die Ermittlungen aufgenommen. Unterstützt werden sie dabei von der Spurensicherung durch Kriminaltechniker.