Haslach i. K. "Ein Leckerbissen mit Lokalkolorit"

Die Stadtverwaltung freut sich, dass die Veranstaltung in der Hansjakobstadt halt macht. "Wir haben seit einigen Jahren eine Bewerbung laufen, jetzt hat es endlich geklappt", sagt Stadtmarketing-Chef Martin Schwendemann.

Der SWR rechnet mit 15 000 Besuchern. Ganz so hoch will Schwendemann die Erwartungen nicht schrauben, doch auch er ist überzeugt: "Auch 15 000 verpacken wir auf dem Klosterplatz locker."

Dass die Veranstaltung am einstigen Kloster und nicht in der Fachwerk-Altstadt ist, liegt an einer anderen Großveranstaltung. Am Tag zuvor startet der Kinzigtallauf, bei dem der Marktplatz Start und Ziel ist.