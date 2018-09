Haslach i. K. Ein Kampf entscheidet den Abend

Danach musste sich Ulrich Schultheiß bereits in der ersten Minute der größeren Überlegenheit von Routinier Sascha Weinauge geschlagen geben. Nach dem von Timo Stiffel engagiert und robust geführten Kampf gegen Arne Jöhnk hieß es nach sechs Minuten 1:0 für Timo Stiffel. Da Furtwangen gegen Viorel Ghita keinen Gegner stellte, kamen vier dicke Punkte aufs Konto, was ein Unentschieden von 13:13 bedeutete. Das hieß, dass die beiden letzten Kämpfe entscheidend waren. Mit Nicola-Nino Novovic stand ein Neuling in der "Ersten" des KSV auf der Matte, denn dieser holte sich seine Erfahrung in der vergangenen Saison in der Reserve. Mit Kevin Reuschling hatte er allerdings gleich einen erfahrenen und starken Gegner. Gegen diesen hatte er keine Chance und musste sich dessen technischer Überlegenheit nach kurzer Zeit beugen.