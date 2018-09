Haslach i. K. Ein ganzer Roman in einem Gesicht

"In einem Gesicht kann man einen ganzen Roman lesen", ist sich Mascha Klein, die zunächst Diplom-Pädagogik studierte, bevor sie Kollegkurse an der freien Hochschule für Kunst, Medien und Design in Freiburg belegte, sicher. In ihren hauptsächlich mit Kohle, aber auch mit Bleistift, Graphit, Kreide, Öl, Pastell, Farbe, Tusche, selten Schellack und Acryl gefertigten Zeichnungen vollzieht sich ein produktives und schöpferisches Nachdenken über die menschliche Spezies in ihrer Individualität, Umgebung und ihren gesellschaftlich bedingten Rollenbildern. Dabei wird der Betrachter immer wieder Zeuge unterschiedlicher Dramen menschlichen Denkens und Verhaltens, die die 63-Jährige, die seit 2012 als freischaffende Künstlerin tätig ist, beeindruckend in Gesichtern widerspiegelt.