Haslach i. K. Ein bildgewaltiges Kammerspiel

Haslach (red/rha). Der Debüt-Film "Schneeblind" des Regisseurs Arto Sebastian wurde Anfang 2016 im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof und am Schluchsee teils im alemannischen Dialekt gedreht. Nun präsentiert das Kinocenter Haslach das düstere Nachkriegsdrama am Donnerstag, 31. Mai, sowie am Sonntag, 5. Juni, und Dienstag, 5. Juni. Filmbeginn ist jeweils um 20 Uhr.