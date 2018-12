Haslach i. K. Ein besonderer Brauch

Haslach (zyk). Mit einem gut besuchten Gottesdienst in der Mühlenkapelle ist die Xaveritagsgesellschaft in ihr traditionelles Fest gestartet. Zum Gottesdienst war der Kollegseelsorger Pater Stefan Hengst aus St. Blasien angereist. Die weltliche Feier schloss sich im Gasthof Ochsen an. Xaveri­tagspräsident Franz Xaver Giesler war über die vielen Besucher erfreut.