Haslach i. K. Ein Affentheater in Haslach

Schlag 14 Uhr war es so weit: Unter dem Motto "So ein Affentheater, mer konn’s nit fasse, rund um die Welt und in Hasles Gasse" präsentierten die Narren ihre kreativen Ergüsse zum Thema.

Und Affentheater gab es von den zahlreichen Zuschauern in allen Facetten zu bestaunen. Gleich mehrere Haslacher Gruppen hatten sich entsprechend kostümiert, jonglierten Kokosnüsse oder hantierten mit Bananen. Auch Bürgermeister Philipp Saars Double, noch bekannt von der Fasentseröffnung, hatte einen großen Auftritt hinter Gittern mit Gorilla. Auf dem Wagen prangte: "Ich bin ein Saar, holt mich hier raus". Wer den echten und den falschen Saar später nebeneinander stehen sah, hatte fast den Eindruck, er sehe doppelt.

Neben den traditionellen Einzelfiguren war auch der Froschwagen mit den Störchen der Gruppe Susanne Spengler wieder dabei. Das Moderatorenduo Gabi und Jürgen "Buggi" Burger sprach Spengler einen besonderen Dank aus, da sie es immer wieder schaffe, Menschen zum Mitmachen zu motivieren. Die Gruppe freue sich allerdings über Zuwachs, warben die Moderatoren.