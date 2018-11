Haslach i. K. Dreikönigsänger suchen Mitstreiter

Was bewegt Sie, sich beim Dreikönig-Singen zu engagieren?

Zum einen ist es uns wichtig, dass dieses alte Haslacher Brauchtum erhalten bleibt und an die nachfolgenden Generationen weitergegeben wird. Zum anderen legen wir Wert auf einen ordentlichen Vortrag, der vor allem gesanglich überzeugen kann.

Hört sich nach sehr viel Disziplin an. Wie schaffen Sie es, genügend, vor allem junge Menschen, zum Mitwirken zu bewegen?

Im Vordergrund steht, bei aller notwendigen Disziplin, der Spaß an der Sache. Keiner wird zu irgendetwas gezwungen, sondern macht freiwillig mit. Die Jugendlichen erhalten lediglich eine kleine Aufwandsentschädigung, außerdem werden die gesammelten Süßigkeiten unter den Jugendlichen aufgeteilt. Und noch etwas Traditionelles: der schwarze König darf die Kupfermünzen (ein- bis fünf-Cent-Stücke) behalten. Zum anderen werden die Mitwirkenden jeden Abend zu einem gemeinsamen Essen eingeladen, was die Gemeinschaft ebenfalls fördert. Anfangs, bei nur einer Singgruppe, wurde sie zumeist von Privatpersonen eingeladen. Jetzt, bei allabendlich zwei Singgruppen, ist dies nur noch in den Haslacher Gastwirtschaften möglich, was einiges an Kosten verursacht. Hier wäre es wünschenswert, wenn sich Sponsoren finden ließen, die diese Ausgaben übernehmen würden.

Apropos Finanzen, wofür werden die gesammelten Spenden verwendet?

Wir machen uns jedes Jahr aufs Neue Gedanken über den Spendenzweck. Üblicherweise entscheiden wir uns für ein oder mehrere Hilfsorganisationen im Ausland, zu der wir zumeist eine persönliche Verbindung haben und ein karitatives Projekt in der näheren Umgebung Haslachs.

Wer Interesse daran hat, bei den Dreikönigssängern mitzuwirken, kann sich bei einer der folgenden Personen melden:

Jürgen Burger, per E-Mail an juergen.burger@kabelbw.de oder unter Telefon 07832/­46 60

Frank Obert, per E-Mail an frankobert@web.de oder unter Telefon 0151/­16 64 34 22

Sarah Weis, per E-Mail an sarah-weis@web.de oder unter Telefon 0179/­8 02 12 50