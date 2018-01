Haslach i. K. Dreikönig-Sänger sammeln 11 700 Euro

Haslach. Im Gespräch mit dem Schwabo berichtet Jürgen Burger, der die Aktion seit etwa zehn Jahren organisiert, vom diesjährigen Dreikönig-Singen. Insgesamt seien 57 Erwachsene, Kinder und Jugendliche an der Aktion beteiligt gewesen. Ab der Begrüßung an Neujahr auf dem Marktplatz bis zum Dreikönigstag, 6. Januar, waren die Akteure in zwei Gruppen in der Hansjakobstadt unterwegs.

Anders als die Sternsinger, die ebenfalls um den Feiertag der Heiligen Drei Könige den Segen in die Häuser tragen und dabei für das Kindermissionswerk sammeln, haben die Haslacher eine eigenständige Tradition und suchen jedes Jahr selbst zwei Organisationen aus, an die sie den gesammelten Betrag spenden. "Diesmal spenden wir an den Weißen Ring des Ortenaukreises und die Organisation Medica Mondiale, die sich um Mädchen und Frauen in Krisen- und Kriegsgebieten kümmert", erläutert Burger. Es werde immer eine regionale Organisation und eine, die sich in der Dritten Welt einsetzt, ausgewählt. Dieses Jahr sind 11 700 Euro zusammengekommen.

Über dieses Ergebnis ist Burger sichtlich erfreut. Gerührt hat ihn aber vor allem der Einsatz einiger Sänger am 6. Januar. "Nach dem schlechten Wetter am Donnerstag und Freitag hatte ich wegen Krankheitsausfällen wirklich Sorge, dass wir am Samstag keine zweite Gruppe mehr zusammenbekommen", blickt er zurück. "Aber die Kinder haben dann ihre Beziehungen spielen lassen und noch einige ihrer Freunde mobilisiert. Ich hatte Tränen in den Augen."