Haslach i. K. Dokumentarfilm ist bald fertig

Viele Zeitzeugen kommen zu Wort und besonders die Alt-Haslacher Gesprächsrunde bringt Licht in so manche Storchengeschichten. Hättich beobachtete die Störche auf der Nahrungssuche, die Bemühungen um die Reaktivierung des Storchengrabens im Brühl, die Entstehung des Storchentagsbildes an der Seilerbahn und die alljährlichen Feste anlässlich der Beringungen. Hättich besuchte die Storchenfreunde bei ihren regelmäßigen Treffen im Gasthaus Storchen und begleitete den Mühlenbacher Landwirt Erich Becherer bei der Bewirtschaftung seiner gepachteten Wiesenflächen im Brühl, machte Interviews mit Norbert Grießbaum, dem Chronisten der Narrenzunft oder mit dem Haslacher Stadtarchivar Manfred Hildenbrand, der die älteste Rechnung in Verbindung mit dem Storchentag der Stadt gehütet hat wie einen Schatz.