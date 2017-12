Haslach i. K. Ditter investiert zwölf Millionen

Haslach. Gleichzeitig wurde auch das 70-jährige Bestehen der Firma gefeiert. "Im September 1947 gründeten meine Eltern Maria und Udo Ditter die Kunstharz-Presserei ›Udo Plastic‹ in der französischen Zone in Zell am Harmersbach", blickte Firmenchef Rolf Ditter zurück. Der Betrieb habe sich rapide vergrößert, sodass 1951 die Verlagerung nach Haslach in die Breitestraße erfolgte. Nach dem Tod von Udo Ditter 1966 führte Maria Ditter bis 1975 den Betrieb weiter, dann habe er selbst die Firmenleitung übernommen. 1977 wurden die Grundstücke und Gebäude in der Hausacher Straße gekauft. Auch in der damaligen DDR in Meißen wurde investiert. 1997 wurde das Werk 3 in Hausach geboren, das 2015 und 2017 zusammen mit dem in Gutach erweitert wurde.

"Die diesjährigen Investitionen werden mit zwölf Millionen Euro zu Buche schlagen", sagte Ditter. Die Auslastung sei gut gewesen, der Zuwachs für das kommende Jahr betrage 20 Prozent. "Dieses Jahr wurde Ditter Plastic mit dem Top-100-Siegel ›Top-Innovator 2017‹ geehrt", freute sich Ditter, der sich für diesen großen Erfolg, auch im Namen seiner Frau, bei allen Mitarbeitern bedankte.

Betriebsratsvorsitzender Roland Storch, der positiv in die Zukunft blickte, bedankte sich im Namen aller Festgäste für die Einladung sowie die gute Zusammenarbeit und überreichte Brigitte Ditter ein Blumenarrangement. Er lobte die gesamte Mannschaft für ihren hohen Einsatz und ihr Engagement: "Das vergangene Jahr war ein sehr arbeitsreiches. Wir sind rasant hinein gestartet, haben Gas gegeben und sind jetzt unter Volllast auf dem Weg in die Zielgerade." Man beschäftige in Verwaltungs- und Produktionsstätten momentan mehr als 700 Mitarbeiter. Peter Wehrstein gratulierte und bedankte sich bei den Ditters im Namen aller Ehemaligen mit einem blumigen Präsent.