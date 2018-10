Haslach i. K. Diesmal ist die Lebenshilfe am Zug

Haslach. Zunächst ließ Bruno Prinzbach, Pfarrgemeinderats-Vorsitzender, den vergangenen Weihnachtsmarkt Revue passieren. Von dem Rekord-Erlös in Höhe von 47 000 Euro wurden die Sozialstation und die Kindergärten der Raumschaft unterstützt. Der Caritas-Verband nutzt den Betrag zur Anschaffung eines neuen Fahrzeuges für die Tagespflege der Sozialstation. "Die Auslieferung des Fahrzeugs wird jetzt im Oktober stattfinden", informierte Pflegedienstleiter Frank Schönwetter.

Auch in diesem Jahr werden dem Caritas-Verband 60 Prozent des Weihnachtsmarkt-Erlöses zukommen, der zweckgebunden für die Sozialstation und dort für die ambulante Pflege sowie die Tagespflege zu verwenden sein wird. Die anderen 40 Prozent des Erlöses bekommt die Haslacher Lebenshilfe aufgrund ihres Vereinsjubiläums, zweckgebunden für ein Projekt in der Raumschaft Haslach. "Wir wollen das Jubiläum zum Anlass nehmen, um unsere Wertschätzung für die wertvolle Arbeit der Lebenshilfe zum Ausdruck zu bringen", fasste Prinzbach die grundlegenden Überlegungen des Pfarrgemeinderats zusammen. In der anschließenden Diskussion der ausrichtenden Gruppen wurde deutlich, dass der Vorschlag mehr als positiv gesehen wurde. Allerdings wurde eine Teil-Verwendung für den Club 82 angeregt, der sich für Menschen mit Behinderung einsetzt. Nachdem die Höhe des Erlöses im Vorfeld aber ausschließlich anhand der durchschnittlichen Jahres-Ergebnisse aus der Vergangenheit angenommen werden konnte, wurden Teilbeträge als möglicherweise zu klein für ein Projekt angesehen.

Nach der Erklärung der Rechtsträgerschaft beider Vereine betonte Prinzbach: "Einen Anspruch auf Unterstützung hat keiner und es wird niemandem etwas weggenommen. Für jeden Begünstigten ist es ein Geschenk." Das Jubiläum der Lebenshilfe sei für den Pfarrgemeinderat das ausschlaggebende Kriterium gewesen.