Haslach i. K. Die Störche versorgen Nachwuchs

Bereits im vergangenen Jahr hatte es im Nest hoch über den Dächern von Alt- Hasle dreierlei Nachwuchs gegeben. Bürgermeister Philipp Saar und seine Partnerin Rebecca Koestel als Paten tauften die Vögel auf die Namen Petronella, Gisela und Theo.

Derzeit noch ungewiss ist die genaue Anzahl des Nachwuchses in Deutschlands höchst gebautem Storchennest. Um dies festzustellen, bedarf es weiterer Beobachtungen in den kommenden Tagen. Auch dafür will sich Schultis die entsprechende Zeit nehmen, denn er blickt weiter gespannt auf den Kirchturm. Die Spannung ist groß, denn außer Schultis scheint bisher noch so gut wie niemand vom Storchennachwuchs etwas mitbekommen zu haben.

Der Brutzeit nach, die kurz vor Ostern eingesetzt hat, war es allerdings nur eine Frage der Zeit, bis sich etwas tut im Nest auf St. Arbogast. Nun bleibt die Hoffnung, dass sich der Storchennachwuchs gut entwickelt und keine äußeren Einflüsse das Wachstum beeinflussen.