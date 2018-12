Haslach i. K. Die Spuren sind noch überall zu sehen

Haslach. Sie brachten Spendengelder und Kleidung in drei Bergdörfer. Gutmann und Prinzbach, wie Haser aus Haslach, hatten vor der Reise 2000 Euro an Spendengeldern für eine Schule gesammelt und machten sich jetzt selbst ein Bild vor Ort.

Im Reisebericht von Isabelle Haser ist dazu zu lesen: "Unsere siebentägige Reise beginnt in Kathmandu, von wo aus wir mit dem einheimischen Local-Bus Richtung District Dhading fahren. Die Straßen, die in die zu unterstützenden Dörfer führen, sind nicht geteert, holprig und schmal."

80 Kilometer hätten zwischen Kathmandu und dem ersten Ziel Sankhu gelegen, wofür ein ganzer Tag der Reise im völlig überfüllten Bus sowie einem zweistündigen Marsch notwendig gewesen sei. "In einem Bus, in dem man nicht mehr feststellen kann, zu welchem Körper ein Arm oder ein Bein gehört", schreibt Haser. Angekommen in Sankhu seien die zwei kleinen Geschäfte aufgefallen, in denen es außer ein paar Schrauben, Bier und einzelnen Tomaten nicht mehr viel zu kaufen gegeben hätte.