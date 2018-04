Haslach i. K. "Die Kunst lässt keinen allein"

Dass die Punktekarten, die die zufällig aus dem Publikum ausgewählten Jurymitglieder hochhielten, meistens ähnlich, hohe Punktzahlen hochhielten, sprach für das Niveau der gelungenen Premiere. Auch Elias Raatz und Valentin Vogel vermochten die Zuhörer mitzureißen und hatten vor allem Geschichten mitten aus dem Leben dabei.

So berichtete Raatz, der seine Beiträge mit kleinen, Stand-Up-Comedy-artigen Einlagen über sich selbst einleitete, vom Leben als Schüler. Mit "Jugend ist kein Kinderschlecken" stellte er fest, in Mathe sei er ein Hoffnungsloser Fall: "Der Lehrer hat mich abgeleitet und nicht integriert." Im späteren Vortrag wurde es politisch: "Je dümmer der Mensch, desto früher ist alles besser. Wie bei der AfD."

Vogel erzählte von seinem FSJ, "bei dem das Soziale zu kurz kommt" und übte deutliche Kritik an der fehlenden Wertschätzung gegenüber denjenigen, die in Krankenhäusern und anderen Pflegeeinrichtungen arbeiten. Er regte im Finale zum Mitmachen an: Aus dem Publikum wurde kurz ein Keyboard. Dass das nicht so richtig funktionierte, machte den Einstieg umso lustiger – ­die Stimmung am Abend war ohnehin sehr gelöst und familiär.

Zufrieden mit Resonanz

Das war auch der Moderation von Maximilian Tanzer zu verdanken, der den Slam seitens des Jugendhauses organisiert hatte. Mit seiner quirligen Art steckte er Gäste und Publikum gleichermaßen an. Er und Jugendhausleiterin Jennifer Schmid waren zufrieden mit der Resonanz. Bleibt zu hoffen, dass es eine Neuauflage des Formats geben wird.