Haslach i. K. Der Weihnachtsmarkt ist harte Arbeit

Haslach. Während für einen großen Teil der Helfer und für die Besucher das Marktgeschehen am Samstag im Mittelpunkt steht, hat Marktmeister Norbert Hauer erheblich mehr Arbeit zu leisten. Bereits am Freitagnachmittag war er im Städtle aktiv und schaffte die notwendigen Gerätschaften, wie beispielsweise die Herde für das Backen von leckeren Striebele, heran. Die Einzelteile der Marktstände mussten aus dem Lager unterhalb der Stadthalle hervorgeholt und auf Anhänger verladen werden. Zwei Stunden Arbeit, die am Samstag schlichtweg nicht auch noch zu schaffen sind.

Mittlerweile hat Hauer seinen Plan für die Positionierung der einzelnen Stände und Gruppierungen zum dritten Mal abgeändert. "Es haben sich immer wieder neue Situationen ergeben", erklärt er schulterzuckend.

Dann ist es Samstagmorgen, kurz nach 5 Uhr und das Thermometer zeigt ein Grad unter Null. Noch herrscht in Haslach absolute Stille, bis Hauer und Hans Griesbaum mit dem Abladen der Marktstände beginnen. Wie viele Jahre das eingespielte Team bereits zusammen arbeitet, weiß keiner der beiden. "Ich war schon mit meinem Vater beim Aufbau dabei", erinnert sich Hauer und erzählt aus den Anfängen. Damals hätten die Teile der Marktstände noch aus den Lagerräumen der Haslacher Einzelhändler zusammengetragen werden müssen. "Ein Hammer war damals das wichtigste Utensil", erzählt Griesbaum und lacht. Schließlich seien die ersten Stände zusammengenagelt worden. Ein enormer Aufwand im Gegensatz zu den heutigen Steckverbindungen.