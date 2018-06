Haslach i. K. Der Sprengmeister verkalkuliert sich

Mit viel Elan sei der Waldspielplatz damals dann gebaut worden, im Gesamten hätten die Mitglieder 1100 Stunden ehrenamtlich investiert. "Die ersten Spielgeräte haben wir damals auch selber gebaut, da gab es noch keine so strengen Sicherheitsvorschriften."

Das Regierungspräsidium hatte den Verschönerungsverein 1979 dafür sogar im Rahmen des Wettbewerbs "Kommunale Bürgeraktionen" ausgezeichnet. Doch damit nicht genug, nach dem Spielplatz sollte eine Grillstelle mit Unterstand die Attraktivität des Spielplatzes erhöhen. Pläne wurden erstellt und als es an das Sprengen des Bergs ging, verkalkulierte sich der Sprengmeister. Reinhold Heppner lacht bei der Erinnerung daran, denn nun war eine wesentlich größere Fläche frei geworden und die Pläne wurden entsprechend angepasst.

In 3370 Stunden wurde von den Mitgliedern dann die stattliche Schutzhütte samt Grillstelle im Ehrenamt erbaut und 1984 der Bevölkerung übergeben.

Aber schon zwei Jahre später war klar: aufgrund der starken Frequentierung sind sanitäre Anlagen notwendig. Also spuckten die Mitglieder des Verschönerungsvereins erneut in die Hände und bauten in weiteren 800 freiwilligen Stunden ein Toilettenhaus. Keine Frage, der Waldspielplatz hat im Laufe der Zeit an Attraktivität und Besucherzahlen aus dem Ortenaukreis und benachbarten Landkreisen gewonnen.

Mussten Anfang der 1990er Jahre zunächst die Parkplätze erweitert werden, begannen Mitte der 2000er Jahre erste Überlegungen zur Modernisierung des Spielplatzes und der Ausstattung mit zeitgemäßen Spielgeräten.

In einem ersten Bauabschnitt wurden im Frühjahr 2012 viele ehrenamtliche Stunden zur Unterstützung des Freiburger Planungsbüros investiert, 2015 folgte dann der zweite Bauabschnitt. Am Ende waren 2000 Stunden im Ehrenamt und 70 000 Euro aus der Vereinskasse investiert worden.

Der Verein feiert vom 8. bis 10. Juni sein Jubiläum. Am Freitag gibt es ein Festbankett für geladene Gäste und am Samstagabend spielt ab 20 Uhr die Golden Showband im Festzelt. Am Sonntag unterhält die Fischerbacher Musik- und Trachtenkapelle ab 11 Uhr und nachmittags das Haslacher Akkordeonorchester.