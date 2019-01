Haslach i. K. Der Sonntag spielt eine zentrale Rolle

Der Gottesdienst sei ein sehr deutlicher Ausdruck des Glaubens, der Sonntag sei der Knoten, der die christlichen Gemeinden zusammenhalte. "Eine Gemeinde, die sich sonntags nicht mehr zum Gottesdienst versammelt, wird auf Dauer zerfallen", gab Steidel zu bedenken.

Dienst an den Christen und der Gesellschaft

Der Sonntag sei ein Dienst der Christen an der Gesellschaft. Ohne sie gebe es keinen Sonntag und keine Feiertage wie beispielsweise an Ostern. Heute brauche es eine Sonntagskultur in den Familien. Nur mit kirchlichen und staatlichen Geboten alleine sei der Sonntag nicht zu retten.

Diözesan-Sekretärin Buchgeister sah in der fortschreitenden Industrialisierung den grundlegenden Wandel des Sonntags. Damit sei er zunehmend zum Arbeitstag geworden. Anhand der Historie und den gesetzlichen Regelungen erklärte sie den Schutz des Sonntags. "Deutschland ist das einzige EU-Land, in dem die Sonn- und Feiertagsruhe verfassungsrechtlich festgelegt ist", betonte sie und verwies gleichzeitig auf die gesellschaftlich notwendigen Ausnahmen wie beispielsweise im Rettungs- oder Pflegedienst. "Aber es kann nicht sein, dass wirtschaftliche Interessen der Händler eine grundsätzliche Sonntags-Öffnung rechtfertigen", befand Buchmeister. Studien würden belegen, dass die Gesundheit leide, wenn es keinen Sonntag mehr gebe. Sonntags-Schutz sei Freiheits-Schutz.

In der Diskussion mit den Besuchern wurde deutlich, wie schwierig es mitunter sein kann, den Sonntag an sich als Ruhe- und Feiertag einzuhalten. Während für die einen der wöchentliche Rhythmus unersetzlich war, verwiesen die anderen auf eine zunehmend komplexe Arbeitswelt und gesellschaftliche Veränderungen. Dass ein wöchentlicher Ruhetag notwendig sei, darüber waren sich aber alle einig. Für Pfarrer Steidel stand fest: "Wir müssen die Dinge mit Maß und differenziert betrachten und handhaben. Aber den Sonntag frei zu geben wäre ein Dammbruch."